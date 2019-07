Ce vrea sa faca Adelina Pestritu cu rochiile de mireasa. Iata anuntul facut de vedeta

La marele eveniment, Adelina a purtat doua rochii de mireasa create la o celebra casa de moda din Barcelona, pentru care ar fi platit 40.000 de euro. La doar doua zile dupa nunta, Adelina s-a decis ce va face cu cele doua "bijuterii". Aceasta si-a anuntat fanii care o urmaresc pe conturile retelelor de socializare ca va renunta la una dintre rochii in scop nobil."Dragi prieteni si mai ales prietene, cu siguranta v-ati intrebat ce se va intampla cu cele doua rochii de mireasa pe care le-am comandat special pentru nunta noastra. Pentru rochia-printesa pe care am purtat-o la cununia religioasa la biserica, urmeaza sa organizez o licitatie (inca nu am organizat, dar ma voi ocupa in perioada imediat urmatoare), iar banii pe care ii voi obtine in schimbul ei vor merge direct cu scop de donatie pentru copiii cu nevoi speciale. Am purtat-o la cel mai frumos eveniment din viata noastra de cuplu si cu siguranta va ajunge in mainile cuiva care sa o aprecieze asa cum am apreciat-o si eu. Dar cel mai important, banii vor face subiectul unui gest nobil, prin care vom contribui la strangerea de fonduri pentru niste copilasi care au cu adevarat nevoie de ei pentru a trai si a se putea bucura de fiecare zi. Imi doresc sa rasplatesc cumva tot binele de care am parte printr-o astfel de actiune, care nu ar fi nici prima si mai mult ca sigur nici ultima. (...)Cea de a doua rochie pe care am purtat-o la nunta, va ramane in garderoba proprie ca amintire a acestui moment mare pentru noi ca familie. Zeny va fi bucuroasa de ea peste ceva timp, atunci cand ii voi povesti, ii voi arata poze si cu siguranta va vrea sa o probeze si sa o plimbe prin casa spre amuzamentul tuturor", a scris Adelina Pestritu pe blogul sau personal.