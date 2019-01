Cel mai bogat om din lume divorteaza. Ce avere imensa are de impartit cu fosta sotie

"Am decis să divorţăm şi să ne continuăm vieţile ca prieteni", a scris Bezos, în vârstă de 54 de ani, şi soţia sa Mackenzie, în vârstă de 48 de ani, într-un mesaj pe Twitter."Rămânem o familie, rămânem prieteni dragi", au concluzionat ei, după ce au explicat că au fost, timp de 25 de ani de căsnicie, "asociaţi în companii şi proiecte". Fosta partenera de viata a celui mai bogat om din lume este de profesie scriitoare si este una dintre primele salariate ale companiei Amazon.Cei doi au impreuna patru copii, iar averea lor este evaluata la 137 de miliarde de dolari. In cazul in care miliardarul va trebui sa imparat averea pe jumatate cu fosta sotie, acesteia ii vor reveni69 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că va deveni cea mai înstărită femeie din lume, iar Jeff va pierde titulatura de cel mai potent financiar, locul său fiind luat de către cofondatorul Microsoft, Bill Gates.

