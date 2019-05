Cele mai ciudate tinute de la Gala Met 2019 

Printre vedetele care si-au facut aparitia la aceasta gala s-au numarat Lady Gaga, Celine Dion, Kim Kardashian şi Katy Perry. Ele au socat prin vestimentatiile lor.Tema galei Met 2019 a fost „Camp: Notes on Fashion“, ceea ce i-a făcut pe designerii, oamenii din lumea modei şi pe celebrităţile prezente la eveniment să adopte ţinute extravagante şi amuzante, notează Good Morning America. „O sensibilitate care se risipeşte mai degrabă în artificiu, stilizare, teatralizare, ironie, veselie şi exagerare decât în conţinut“, este definiţia dată de organizatorii evenimentului.Cantareata Lady Gaga a purtat patru tinute pe covorul rosu, toate apartinand creatorului Brandon Maxwell. Artista si-a facut aparitia prima oara cu o rochie fucsia, cu o trena imensa. Pe dedesubt, ea a purtat o alta rochie neagra, tip corset sus si o fusta clos in partea de jos. Ea a renuntat treptat la aceste rochii si in final a ramas in lenjerie intima. Cântăreaţa a purtat diamante Tiffany în valoare de 2 milioane de dolari, scrie News.ro.Katy Perry a avut cea mai ciudata aparitie pe covorul rosu al Galei Met. Cantareata a purtat o rochie stil candelabru, plina cu becuri si cristale.Actorul a atras atenţia pe covorul rosu fiind dus pe umeri de şase bărbaţi pe jumătate dezbrăcaţi, având o alură de Cleopatra. Actorul a îmbrăcat o ţinută aurie, iar piesele de bază au fost aripile de înger şi accesoriul purtat pe cap.Celine Dion a impresionat cu o rochie argintie Fosse/Verdon. Celebra cântăreaţă nu îşi arată vârsta în rochia cu franjuri lungi, care îi lasă la vedere picioarele, accesorizată de penele imense purtate pe cap.Actorul Michael Urie a avut cea mai bizara aparitie. El a optat pentru o combinaţie aparte şi a fost jumătate bărbat, jumătate femeie, la propriu, cu ţinuta aleasă: o rochie din tulle roz combinată cu un costum bărbătesc. Şi machiajul a fost inventiv, el fiind machiat în raport invers cu outfit-ul - ca o femeie pe partea cu smokingul şi natural pe partea cu tutu.