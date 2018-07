Celebra actrita de telenovele a murit la 44 de ani. O stia o lume intreaga! Ce se va intampla cu fetita ei de 4 ani

Este vorba despre actrita Lorena Rojas, una dintre cele mai iubite vedete din Mexic. Ea a jucat in telenovelele "Trupul dorit" si "Rosario"Celebra actrita a lasat in urma o fetita de numai un an si jumatate. Acum, Luciana are patru ani si locuieste cu matusa ei, Mayra. Luciana si Lorena Rojas au avut o relatie extrem de stransa.declara iubita actrita de telenovele cand a prezentat-o publicului pe fiica ei.