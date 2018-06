Celebrul bucatar Anthony Bourdain s-a sinucis

Anuntul a fost facut de colegii bucatarului de la CNN."Cu deosebita tristete confirmam decesul prietenului si colegului nostru, Anthony Bourdain", au transmis colegii lui de la CNN. "Iubirea lui pentru aventura, prieteni noi, mancare buna si bautur, dar si povestile remarcabile din intreaga lume l-au facut unic. Talentele lui ne-au uimit si ne va fi foarte dor de el. Gandurile noastre bune merg catre fiica si familia lui, in aceste momente dificile", au continuat ei, conform edition.cnn.com.Anthony Bourdain se afla in Franta unde filma un nou episod pentru serialul care l-a facut celebru in intreaga lume. Trupul neinsufletit al acestuia a fost gasit de unul dintre prietenii sai in camera de hotel, potrivit click.ro.De-a lungul vietii Anthony Bourdain a filmat numeroase emisiuni culinare, dar a scris si carti inspirate din povestile de viata ale oamenilor si din culturile mai multor tari. Mai mult, Anthony Bourdain a luptat pentru a ajuta grupurile marginalizate si a facut parte din campanii pentru conditii mai bune la locul de munca pentru restaurante. A castigat multe premii pentru activitatea sa gastronomica.