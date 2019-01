Celine Dion, aparitie horror. A ajuns anorexica

Întrebată ce părere are despre aceste comentarii, Céline Dion a răspuns tăios:, a declarat ea pentru The Sun In cadrul aceluiasi interviu, Celion Dion a vorbit si despre viata sa amoroasa, in special despre zvonul ca ar avea o relatie cu un tanar dansator spaniol Pepe Munoz, in varsta de 34 de ani, cu care a fost surprinsa la Paris plimbandu-se de mana.Ei au negat anterior că ar avea o relație, punându-și apropierea pe seama prieteniei, iar Céline a spus că Pepe o antrenează și o ajută să se mențină în formă., a explicat vedeta, adăugând că nu se enervează când oamenii își imaginează că ei s-au mutat împreună, pentru că Pepe este "arătos" și "cel mai bun prieten" al ei.Céline a vorbit și despre fostul său soț, René Angélil: