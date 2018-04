A mancat un burger si a facut o descoperire socanta.“Era sa mor la un hotel de cinci stele. Am mancat jumatate de burger si am gasit un vierme in carne. Avea si trei oua. Era sa ramaneti fara Scarlatescu. Am delira, am cazut si m-au luat frisoanele. Am avut temperatura 40 cu 4. Uite-te in ce hal eram!”, a povestit chef Catalin Scarlatescu la postul de televiziune Antena 1.