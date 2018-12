Chef Sorin Bontea semneaza Taste of Home, noua linie de gatit

Noua linie cuprinde 22 de articole: 8 produse din aluminiu turnat, 8 produse din fontă și 6 cuțite ce vor fi disponibile, în zilele următoare, atât online, cât și pe rafturile marilor magazine. Sunt tigăi semnate de mine, produse premium care au fost concepute pentru a oferi rezultate culinare excelente, dar care sunt, în același timp, practice și ușor de folosit. Tigăile din aluminiu teflonat, de exemplu, sunt foarte ușoare, forte ușor de mânuit și se încing repede, explicăTaste of Home este o gamă de produse pe care am creat-o de la zero împreună cu Chef Sorin Bontea și care suntem siguri că va fi folosită cu plăcere de către toți pasionații de gătit. Este o colecție care îmbină perfect exigența chef-ului cu atenția la detalii și cu materialele de calitate, rezultatul unor eforturi comune de a crea produse de calitate superioară din punct de vedere al funcționalității și al esteticii. Ne bucură foarte mult că un chef de talia lui Sorin Bontea și-a pus semnătura pe produsele noastre și ne confirmă, încă o dată, că facem bine ceea ce facem, a spusDe la tigăi, oale, crăticioare și până la grill-uri, noua linie cuprinde, de 5mm, care funcționează și pe inducție. Aluminiul turnat din care sunt realizate este cel mai bun aluminiu utilizat în producția vaselor de gătit. Acesta se toarnă direct în matrițe, luând din start forma tigăii, lucru deosebit de important atât în durata îndelungată de viață a produselor, dar mai ales în eficiența acestora, căldura fiind astfel răspândită mult mai bine pe întreaga suprafață a produsului. O noutate pe care o aduce linia Taste of Home este înlocuirea capacului clasic din sticlă cu cel din aluminiu cu picături. Acesta din urmă are rolul de a dispersa uniform aburul format în timpul gătirii, astfel încât apa să cadă pe toată suprafața mâncării și să o preseze.Fonta este cel mai bun conductor termic și cel mai potrivit material care se poate utiliza în gătirea lentă. Mai mult decât atât, datorită grosimii pereților, mâncarea preparată în vase din fontă mai fierbe încă 5 minute după ce am oprit focul.Prin natura lor, toate vasele din fontă funcționează pe inducție. Și au aceleași picături pe capac, care să ajute la dispersia uniformă a aburului, deosebit de utile mai ales în cazul preparatelor care stau la cuptor perioade de ordinul orelor.Taste of Home by Chef Sorin Bontea cuprinde și, de la cuțite mici până la santoku, un model din ce în ce mai des folosit în procesul de tocare, sau cuțitul bucătarului. Cuțitele sunt realizate din inox de foarte bună calitate, de 2.5mm, cu mâner de lemn natural de acacia, unul dintre cele mai rezistente tipuri de lemn din lume.Apărut în 2014, brandul Cooking by HEINNER aduce culoare în bucătăriile românilor prin designul special al produselor. Portofoliul include produse de menaj, de la oale, cratițe, tăvi, tigăi, (de uz casnic, semiprofesionale sau profesionale), tacâmuri, până la ustensile de amestecat, pentru prepararea prăjiturilor sau a burgerilor, realizate din toate tipurile de materiale: plastic, inox, aluminiu sau fontă pură.Produsele sunt disponibile atât online, cât și offline, în magazinele partenere din toată țara. Portofoliul complet HEINNER poate fi consultat pe site-ul www.heinner.ro sau pe paginile de Facebook și Instagram