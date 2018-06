Cine este barbatul care i-a luat mintile Biancai Dragusanu. Invarte milioane de euro si schimba bolizii ca pe sosete! Nu degeaba i-a spus Pa-pa lui Victor

Noul iubit al Biancai Dragusanu este putred de bogat si a venit in urma cu trei ani in Romania. Tanarul este pasionat de sport si de sah. El este campion la kickboxing. Are două centuri. De asemenea, acum Tristan este comentator la Galele RXF.Totusi, milioanele de euro pe care le are si bolizii de lux nu le-a facut insa din sport.Englezul face tranzacţii cu bitcoin şi aşa s-a îmbogăţit. El detine si un hotel în Thailanda, iar masinile din garajul sau ajung sa valoreze 1 milion de euro. De asemenea, el are o vila superba in Romania, intr-o zona de lux.