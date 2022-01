Cine este barbatul misterios cu care Anamaria Prodan a petrecut de Revelion. Impresara a facut primele dezvaluiri

Anamaria Prodan s-a afisat alaturi de un tanar misterios de sarbatori, despre care nu a dat niciun detaliu. Cum impresara este in plin proces de divort, toata lumea s-a gandit ca aceasta are deja un nou iubit. Imbracata sexy, cu o rochie mulata, de culoare neagra, Anamaria Prodan a stralucit alaturi de barbatul misterios, foarte chipes, care a atras atentia tuturor.Tanarul frumusel cu care a petrecut impresara de Revelion se numeste Tudor Andrei Oros si este din Bistrita. El a studiat in Marea Britanie, iar acum conduce niste afaceri in Emirate. El este director executiv al grupului Carfax Education, care mai are sucursale în Oxford, Londra, Moscova, Monaco, Hong Kong, Dubai și Abi Dhabi.Tudor este implicat si in dezvoltarea platformei de Online Education, în care a investit si Anamaria Prodan. Si pentru ca toata lumea era tot mai curioasa despre relatia ce ii leaga pe cei doi, Anamaria a oferit si primele detalii despre tanar.