Cine este castigatoarea show-ului "Vocea Romaniei"

Ana a plecat aseara cu un CEC in valoare de 100.000 de euro. A marturisit ca banii pe care i-a castigat ii va investi in cariera ei., a spus Ana, la scurt timp după ce a fost anunţată câştigătoare., a punctat Ana. Ana este orginiara din orasul Hincesti, Moldova, si a facut canto cinci ani la Scoala Populara de Arte din Chisinau. A castigat primul premiu important la varsta de 13 ani.Ea a participat la numeroase concursuri si festivaluri de muzica, inclusiv la show-ul „Românii au talent“.La doar 13 ani, Ana a interpretat in finala show-ului de peste Prut hitul Patriciei Kaas, „Mon mec a moi“, si astfel a castigat marele premiu in valoare de 500.000 de lei moldovenesti (aproximativ 112.000 lei romanesti). Tanara este o mare admiratoare a regretatului interpret rus Vladimir Vysotsky, iar melodiile acestuia au ajutat-o sa ajunga in finala „Moldova are talent“.