Cine este castigatorul show-ului Romanii au talent?

Marele premiu de 120.000 de euro a fost castigat de Radu Palanita, mecanicul auto cu voce de aur. Pe locul al doilea s-a clasat Siena Vușcan, care a plecat acasa cu 20.000 de euro, iar pe locul trei Mihai Tigaret (10.000 de euro).Radu, marele castigator, s-a apucat de cantat la 36 de ani. El a ajuns direct in finala dupa ce a reusit sa il impresioneze pe Florin Calinescu, care a apasat butonul auriu.”Nu cred că îmi ajung cuvintele pentru a mulțumi tuturor. Pentru faptul că eu am oferit oamenilor multă emoție, aceștia nu au întârziat să-mi întoarcă serviciul, copleșindu-mă cu mesaje de susținere, admirație și încurajare. Un schimb de emoții. Le doresc tot binele din lume, să aibă încredere în mine în continuare și promit că am să fiu acolo să-i alin, să-i bucur și să-i încânt de fiecare dată, cât va fi posibil”, a spus Radu.”Îmi voi cumpăra o casă, îmi voi ajuta familia și prietenii și voi ajuta și o familie nevoiașă. Întotdeauna am ajutat oamenii, necondiționat, pentru că sunt OM”, a spus el, recent, întrebat ce ar face cu banii dacă va câștiga.