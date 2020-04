Cine este Darko Peric, actorul din serialul Casa de Papel, a cucerit romanii

Acesta a vorbit in limba romana si a marturisit ca a locuit in Romania mai multi ani. Mai exact, a locuit trei ani in Drumul Taberei, Bucuresti, si alti sase ani in Timisoara, unde a inceput sa faca tatuaje.Actorul sarb a orașul său preferat din România este Timișoara, fiind "mai cosmopolit decât Bucureștiul" și unde "și-a descoperit prietenii" în timpul unui festival punk. De asemenea, Peric și-a amintit cu drag de locurile pe care le frecventa în Capitală: Club A, Lăptăria lui Enache și Cinemateca.Darko pare să nu piardă nicio ocazie să viziteze atelierul Brâncuşi de la Paris: ”casa maestrului e locul meu preferat!!!” scrie actorul însoţindu-şi explicaţia cu etichetele #brancusi, #madamepogany #maestru şi #sculptura