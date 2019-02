Cine este Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision

„Sincer, n-are de ce să-mi fie teamă, pentru că ştiu că până în mai o să am foarte mult timp de pregătire şi chiar îmi doresc să îmi reprezint ţara cu mândrie şi sigur o să câştigăm”, a declarat Ester Peony pentru Agerpres.„Cel mai mult m-a motivat ... M-am rugat la Dumnezeu şi ştiu că de sus porneşte totul şi fiecare are un drum, un destin şi îi mulţumesc lui Dumnezeu”, a spus Ester Peony, adăugând că a găsit sprijin în echipa şi fanii săi, aflaţi la spectacolul de la Sala Polivalentă.Artistul de la Eurovision preferat al reprezentantei României este câştigătoarea din 2012 a concursului, Loreen.„Am ascultat foarte mult cum cântă, cum interpretează şi am încercat să combin cumva stilul meu şi să iau de la fiecare artist care îmi place câte ceva, să se formeze ceva frumos”, a mai spus Ester Peony.Cântăreața a vorbit cu jurnaliştii, după primirea trofeului Eurovision 2019 România, despre cum a compus piesa câştigătoare.„Piesa am produs-o în studio cu producătorul meu, doar eu cu el. Totul a pornit de la nişte acorduri de chitară. Am chemat-o şi pe prietena mea cea mai bună, Ioana, care a scris versurile şi de la ea a pornit On a Sunday”, a povestit Ester Peony.„On a Sunday” este compus de Ester Alexandra Creţu şi Alexandru Şerbu, pe versurile Ioanei Victoria Badea.Ester Alexandra Creţu (Ester Peony) şi-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie, la Montreal, Canada, potrivit site-ului oficial Eurovision 2019.În 2014, a devenit cunoscută pentru modul în care cânta coveruri ale unor piese faimoase şi a semnat cu o casă de discuri românească. Un an mai târziu, a debutat cu single-ul "Sub aripa ta", alături de Vescan. În prezent, ea lucrează la primul album, care va fi lansat anul acesta, mai arată eurovision.tv.