Cine este femeia care il va face tata pentru a treia oara pe Laurentiu Reghecampf. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi

Cei doi locuiesc impreuna in apartamentul pe care Reghecampf il detine in Craiova si, mai mult, vor sa se casatoreasca in curand. Si-au gasit deja nasi si vor sa isi oficializeze cat mai repede relatia.Corina si Laurentiu Reghecampf nu s-au cunoscut in Romania. Ei s-au vazut pentru prima ora in Dubai, iar de atunci se iubesc la nebunie. Iubita lui Reghe detine un salon de infrumusetare si asa isi castiga traiul. Nunta celor doi va avea loc in curand, potrivit cancan.ro, iar cel care le va fi nas este nimeni altul decat patronul CS Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, unul dintre cel mai bogati oamei din lumea fotbalului.