Cine este iubita lui Ion Tiriac

Cei doi au fost surprinsi impreuna de mai multe ori in Bucuresti. La Jocurile Olimpice de Vară din 1992, Irina s-a clasat pe locul 6, apoi, un an mai târziu, sportiva s-a retras. În prezent, un concurs de gimnastică ritmică îi poartă numele, Cupa Irina Deleanu, și are loc anual în București. Irina este mama unui fiu din primul mariaj și a unei fiice din cel de-al doilea. Ulterior s-a căsătorit pentru a treia oară, însă și acel mariaj a sfârșit prin divorț.Ion Țiriac are trei copii din două relații. Fostul jucător profesionist de tenis are un fiu, Alexandru Ion Jr. (43 de ani), din relația cu modelul Mikette von Issenberg. Apoi, din relația cu jurnalista Sophie Ayad (50 de ani), bărbatul mai are alți doi copii, o fiică și un fiu, Ioana (21 de ani) și, respectiv, Karim (24 de ani).