Cine este iubitul Ilincai Vandici si cum face sute de mii de euro

Tanarul Andrei este dezvoltator imobiliar in zona Tunari, unde tatal sau este viceprimar. Acesta din urma si-a ajutat fiul sa se initieze in afaceri l-a invatat sa isi faca singur banii. Sotul Ilincai Vandici construieste apartamente si le vinde cu preturi de sute de mii de euro. Si pentru ca se respecta, are si el un bolid de lux.Nici la capitolul femei Andrei nu a stat rau. El s-a iubit in trecut cu Andreea Tonciu, Anda Adam. Chiar daca are doar 25 de ani, Andrei a mai fost casatorit, cu Alexandra Bogaciu. Surprinzator sau nu motivul divortului ar fi fost infidelitatea acestuia. Pe langa viata de lux, tanarul este pasionat si de kickboxing și este luptător MMA.