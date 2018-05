Cine este Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry

A fost actrita si s-a implicat de-a lungului timpului in mai multe activitati umanitare.După ce a absolvit Northwestern University cu o diplomă în teatru și studii internaționale în 2003, ea a jucat roluri mici în mai multe seriale de televiziune din Statelor Unite. Din 2011 până în 2017, a jucat-o pe Rachel Zane în serialultimp de șapte sezoane.Markle a mai jucat și înÂșiÎn 2017, s-a logodit cu Prințul Harry, al cincilea în linia de succesiune la tronul Britanic, și-a anunțat retragerea din actorie și intenția de a continua munca umanitară.Mama ei, Doria Carlos Ragland, un asistent social și instructor de yoga, iat tatăl ei, Thomas Markle Sr., care locuiește în Mexic, este caștigător al unui Premiu Emmy director de lumini, a cărui profesie a dus la vizitele dese ale fiicei lui pe platoul de filmare a serialului Familia Bundy.Deși Markle au urmat un liceu Catolic, ea se declara a fi Protestant. Părinții ei au divorțat în 1987 sau 1988, când Markle avea șase ani. Are doi frați din partea tatalui, Thomas Markle Jr. și Samantha Grant. Descriindu-și strămoșii, Markle a spus: "tatăl meu este caucazian și mama mea este Afro-Americană. Eu sunt pe jumătate negru și jumătate alb.Markle a crescut în Hollywood de la vârsta de cinci ani, a urmat la școli private, începând de la Hollywood Little Red Schoolhouse. Markle mai târziu a urmat la Heart High School, o scoală catolică privată de fete din Los Angeles.La vârsta de 11 ani, a susținut o campanie de succes pentru a face o companie să schimbe reclama difuzată de televiziune, pe care a privit-o ca find sexistă fost profilată de Linda Ellerbee peMarkle a absolvit în 2003 la Universitatea Northwestern, în apropiere de Chicago, unde a obținut o diplomă de licență cu dublă specializare în teatru și studii internaționale.Markle lucrat ca și caligraf freelancer pentru a se întreține la începuturile carieriei de actorie. Prima ei apariție pe ecran a fost în fundal unui episod din telenovela. La începutul carierei sale, Markle a avut mici roluri în spectacole de televiziune(2004),(2006), și(2006). Ea a luat, de asemenea, mai multe contracte de actorie și modeling, care a inclus un stagiu ca "fata cu servieta" pentru spectacol de joc. Ea a apărut în serialul al companiei Fox - ca Agent Junior Amy Jessup în primele două episoade din al doilea sezon. Markle avut unele dificultăți în obținerea roluri la începutul de carieră. În 2015, ea a scris: "nu am fost suficient de negră pentru roluri de negri și nu am fost suficient de albă pentru cele albe, lăsându-mă undeva la mijloc ca etnică cameleon care nu a putut obține un loc de muncă."Începând cu luna iulie 2011, Markle a jucat rolul lui Rachel Zane pe USA Network showcare este filmat in Toronto, Ontario. Personajul a început ca un paralegal și în cele din urmă a devenit un avocat. Ea a finalizat filmările pentru cel de-al șaptelea sezon la sfârșitul anului 2017.În noiembrie 2016, Markle și compania canadiană de îmbrăcăminte Reitmans au lansat o linie de moda pentru haine de lucru pentru femei.Markle a început o relație cu actorul și producătorul Trevor Engelson în 2004. s-au căsătorit în Ocho Rios, Jamaica, la 10 septembrie, 2011, și a divorțat în August 2013.