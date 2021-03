Cine este noua iubita a lui Razvan Simion. Cu meserie are?

Razvan nu a dorit sa vorbeasca despre viata sa personala, insa se pare ca noua partenera de viata a realizatorului TV are o relatie foarte apropiata cu fiica acestuia, Ianca. Tânăra a împlinit 16 ani și a sărbătorit alături de familie și câțiva apropiați, printre care și partenera tatălui ei. Ianca Simion a postat o fotografie alături de Daliana Răducan, așa că fanii lui Răzvan Simion au aflat marele mister.Aceasta este arhitect și designer de interior și a făcut parte din echipa emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro TV, alături de Dragoș Bucur.De câțiva ani are propria afacere și are biroul situat pe strada Paris din Bucurști, informează click.ro. Daliana Răducan este foarte talentată în meseria ei și are propriul site, unde pot fi văzute mai multe creații.„Îmi place să mă descriu ca având un ochi de artist și un ochi de arhitect riguros, fiind în același timp creativ, dar cu un accent imens pe fiecare detaliu important. Scopul meu este să găsesc locul dulce dintre exuberanță și simplitate – căutând confort, circulații fluide, detalii, armonie, simetrie și tehnologie discretă”, a scris Daliana în prezentarea ei, pe site-ul oficial.