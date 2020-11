Cine este noul iubit al Andreei Raicu?

Matei Stratan a avut o relatie cu Madalina Ghenea. Cei doi au impreuna o fetita, insa s-au despartit de mai bine de un an. Mr. Cash, asa cum i se mai spune, este un tanar plin de bani, tatal sau fiin unul dintre cei mai discreti milionari din Romania. Dan Stratan are 58 de ani si o avere estimata la 250 de milioane de euro, ocupand locul doi in judet dupa Iulian Dascălu, care are o avere de 1,1 miliarde de euro.Potrivit sursei citate, Dan Stratan și-a început ascensiunea în anul 1995, atunci când gigantul american, Merill Lynch l-a mandatat să negocieze în numele lui două credite esențiale pentru România. După cinci ani, Stratan ar fi încercat să cumpere cea mai mare firmă românească, și anume, Petrom, iar acum se ocupă de domenii precum: autostrăzi, căi ferate, poduri și chiar energie. De altfel, topiasi.ro a notat anul trecut că Stratan a ajuns să controleze, prin intermediul a două firme cu 10 angajați, aproximativ 55% din piața de echilibrare a întregului consum de energie electrică din țara noastră.