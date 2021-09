Cine este noul iubit al Lidiei Buble. Este ravnit de multe femei din intreaga lume

Mai exact, Lidia ar trai o frumoasa poveste de dragoste cu actorul cubanez Harlys Becerra (37 de ani). Pana acum nu se stiu foarte multe detalii despre idila celor si cum a inceput relatia, insa isi petrec mult timp impreuna, in special in Spania, de unde au postat si mai multe imagini, ce-i drept, separat, fiecare pe contul sau. Totusi, ei nu au ezitat sa isi fac declaratii pe conturile de socializare.Actorul Harlys Becerra se află în Spania de ceva vreme, apărând în serialul TV de maxim succes Vis a Vis (Locked Up). El a mai jucat și în alte seriale spaniole de succes. Cum ar fi: Bounty Hunters, The Vineyard, Umbre, Serve and Protect etc. Are, pe IMDB, 12 credite de actor. Tot de acolo am aflat că măsoară 1.82 m înălțime, iar semnul lui zodiacal este, ca și cel al Lidiei Buble, Gemeni.