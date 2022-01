Cine este si cum arata sotia medicului Adrian Marinescu. Este cu 17 ani mai tanara decat el

Putine lucruri se stiu insa despre viata personala a medicului Marinescu. Invitat insa recent in cadrul unei emisiuni TV, Adrian Marinescu a prezentat-o pentru prima oara pe sotia sa, Emma, care este mai tanara decat el cu 17 ani. Cei doi s-au cunoscut in 2012, insa relatia lor a inceput trei ani mai tarziu. Ei s-au cunoscut chiar in cabinetul medicului Adrian Marinescu, unde Emma a ajuns cu mama ei pentru o problema medicala. Desi s-au placut din prima clipa in care s-au vazut Adrian Marinescu a luat atitudine abia dupa trei ani, cand a sunat-o si a invitat-o la o intalnire.„Suntem împreună din 2015. Mama a avut o problemă medicală la un moment dat. Nu am fost mulțumită de medicul la care mergea și așa am ajuns la Adi. Se întâmpla în 2012. Eu am crezut atunci că nu se poate întâmpla ceva între noi, nu-mi permiteam să mă gândesc așa.A fost dragoste la prima vedere, de-abia în 2015, după trei ani, el a făcut primul pas. Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi. M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin. Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un punct de întâlnire într-o parcare', a mărturisit soția doctorului Adrian Marinescu, în emisiunea lui Cătălin Măruță.