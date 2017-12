Cine ii ia locul lui Cove la "Vorbeste lumea"

Cel care ii va tine locul lui Cove la "Vorbeste lumea" este Andrei Duban.„Şansa pe care o am, să prezint alături de o talentată actriţă şi un om deosebit cum este Adela Popescu, este o mare bucurie. Moş Crăciun îmi îndeplineşte o dorinţă veche - să prezint o emisiune la cel mai vizionat post din România, la un nivel înalt de profesionalism. Am să încerc să aduc în emisiune o energie bună, pozitivă şi să o fac să râdă pe Adela cât să îi ţină până când se întoarce Cove!”, a declarat Andrei Duban.Reprezentanţii Pro TV îl anunţă pe Cove ca prezentator al show-ului „Mă însoară mama!“ („Who wants to marry my son“), format asemănător emisiunilor „Mireasă pentru fiul meu“ de la Antena 1 şi „Noră pentru mama“ de la Kanal D.