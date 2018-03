Cine sunt nasii Roxanei Ciuhulescu. Pe cine a ales vedeta sa ii fie parinti spirituali

Mai mult, prezentatoarea TV este insarcinata in 6 luni, iar in curand va deveni mama pentru a doua oara, un vis pe care aceasta il avea de foarte mult timp. Desi cei doi au dorit ca evenimentul sa fie unul secret, la iesirea de la Starea Civila, Roxana si sotul sau au fost intampinati de o armata de jurnalisti. Inviitati la cununie au fost doar cativa prieteni apropiati si nasii."Eu nu am vrut neapărat să ne căsătorim, dar soţul meu s-a gândit că copilul trebuie să vină într-o familie şi foarte bine a gândit acest lucru. Suntem foarte bucuroşi de ceea ce se întâmplă. Dacă cineva mi-ar fi spus că va fi aşa, aş fi zis că glumeşte, dar iată că Dumenzeu mă iubeşte şi vrea ca eu să fiu fericită. Sivliu a fost foarte emoţionat când a aflat că sunt însărcinată. Trebuie să recunosc că pe mine sarcina m-a cam speriat. Nu eram pregătită. În momentul în care am aflat vestea era cu noi Gabriel Toncean, preşedintele Federaţiei de Culturism şi Fitness, şi soţia lui Simona, pe care i-au rugat să fie naşii noştri", a spus Roxana Ciuhulescu la ieşirea de la Starea Civilă.Silviu Bulugioiu este noul sot al Roxanei Ciuhulescu. El este fostul preşedinte al Comisiei de Off-Road din cadrul Federaţiei de Automobilism, actualmente preşedintele Clubului Off-Road Bucureşti CORB44 Adventure.