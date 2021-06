Cine va mosteni averea de 30 de milioane a lui Cristian Tantareanu. Ce a scris in testament

El are trei copii, unul natural, alţi doi vitregi, și opt nepoți. După cum a dezvăluit, şi-a împărțit în mod egal averea de 30 de milioane de euro celor trei copii și nepoților.„Mi-am făcut testamentul după ce am aflat că am cancer. Averea familiei se ridică acum la 20-30 de milioane de euro. Numai spa-ul este 7 milioane de euro, casele la copii sunt fiecare vreo 600.000 de euro și am băgat 6 milione de euro în afacerea nouă cu complexul Pandemia. Nu există un moștenitor.Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai puțin. Ei sunt acționari însă egali în firmă. Toată averea e acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează”, a declarat Cristian Țânțăreanu, la emisiunea „40 de întrebări” cu Denise Rifai, de la Kanal D.