Cine vor fi nasii Valentinei Pelinel si ai lui Cristi Borcea

Cristi si Valentina Borcea si-au dorit ca cununia civila sa aiba loc in mare secret, insa au fost dati de gol de apropiati, iar in presa s-a aflat imediat si au aparut primele imagini cu cei doi cand se pregateau sa intre in Primaria din Voluntari.Pentru ca au dorit ca evenimentul sa fie unul intim, la cununie au participat doar cativa prieteni foarte apropiati si familie. Valentina Pelinel a purtat o rochie rosie, chiar i-a venit de minune. Cei doi au radiat pur si simplu de fericire pentru ca in sfarsit au reusit sa isi implineasca visul de a se casatori. Dupa cununia civila urmeaza si nunta, insa nu Valentina si Cristi nu au dorit sa dea detalii despre acest eveniment.Cei doi si-au dorit sa isi uneasca destinele, insa nu au pregatit nicio petrecere dupa cununia civila."Nu, nu facem nicio petrecere, nu ne-am dorit decat sa ne cununam, ne-am dorit dinainte de a avea o problema cu penitenciarele. A fost planificata (n.r.- cununia civila) din momentul in care ne-am intalnit. Nasi vor fi niste prieteni foarte buni si apropiati noua. Am simtit ca e aleasa de cand am vazut-o. Nu putem spune ca a fost dragoste la prima vedere, dar chimia s-a vazut ulterior", a declarat Cristi Borcea, dupa cununia civila."Asteptam momentul asta, ati vazut ca noi am fost uniti de la inceput si in momente foarte grele. Nu avem nicio indoiala ca vom ramane uniti acum, in momente bune. Sunt fericita, sunt implinita, recunosc ca sunt si emotionata pentru ca amandoi am asteptat momentul asta de multa vreme si uite ca s-a intamplat. Am ales o rochie rosie pentru ca rosu e culoarea mea preferata", a spus Valentina Pelinel."A spus DA din prima. Veti afla la momentul potrivit cine sunt nasii. Martori (n.r.- la cununia civila) au fost niste prieteni foarte buni si apropiati de noi. Luna de miere o s-o facem la psihologie-psihiatrie. Sunt la a treia cununie si la cea mai benefica din toate punctele de vedere. Mi-a spus un prieten foarte bun ca e la a treia casatorie si e cel mai fericit si ca asta imi doreste si mie", a mai precizat Cristi Borcea.Fostul actionar dinamovist a vorbit si despre momentul in care a ramas Valentina insarcinata cu gemeni. "Am fost cu ea la control. Au fost conceputi in Turcia. Milan e foarte gelos, e gelos si cu mine", a mai spus Borcea."Am facut-o noi o zi speciala, a fost o discutie pe terasa, foarte directa, decizia a fost instantanee si imprevizibila: ”Gata, saptamana viitoare ne casatorim„. Tata o iubeste foarte mult pe Valentina, mi-a zis sa fim impreuna tot restul vietii", a mai precizat Borcea.