Ciprian Marica o da in judecata pe Ana Muntean

Filmarea cu cei doi a fost facuta anul trecut in luna august si dupa acest incident, cei trei ar fi ajuns la o intelegere, iar sotul Anei i-ar fi promis fostului fotbalist ca nu va publica imaginile. Din pacate insa, in urma cu o saptamana, filmuletul cu Ciprian Marica si amanta lui au ajuns in presa si au facut deliciul internatiutilor.Ciprian Marica este extrem de pornit pe cei doi cu care au făcut înțelegerea și este ferm convins că la mijloc este fix mâna lor și că ar fi dat filmulețul în mâinile presei cu bună știință. Acesta o suspectează fix pe fosta sa amantă, Ana Muntean, fiind extrem de hotărât să o dea în judecată.„Ciprian este convins că Ana este cea care a făcut publică filmarea. Fie pentru celebritate, fie pentru bani. O consideră o femeie fără scrupule. El și-a luat deja o echipă de avocați, car vor depune plângere penală. În urma anchetei, dacă se demonstrează că familia Munteanu a dat presei filmarea, el este dispus să îi dea pe aceștia în judecată. Cineva vrea să îi prejudicieze imaginea și este dispus să meargă până în pânzele albe pentru a afla cine anume dorește să îi facă rău și de ce”, au spus surse apropiate fotbalistului.