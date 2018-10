Doliu in muzica romaneasca. A murit veteranul muzicii pop-rock din Romania

Feli da din casa! Cum se intelege cu soacra Discreta in ceea ce priveste viata sa personala, Feli Donose a vorbit pentru prima oara despre soacra sa. Mama iubitului sau, Catalin, va fi alaturi in permanenta de proaspetii parinti dupa ce nasterea primului copil al cantaretei, care se intampla luna viitoare. Insarcinata in opt luni, Feli se

Doliu in muzica romaneasca. A murit veteranul muzicii pop-rock din Romania Doliu in muzica romaneasca! S-a stins din viata Dragos Vasiliu de la Mondial. Veteranul Dragos Vasiliu, fost component al trupei Mondial, care a facut furori acum multi ani in Romania, s-a stins din viata. A fost chitarist si compozitor si a iubit fiecare secunda in care era pe scena. Piesele lui,

Clarvazatoarea printesei Diana arunca bomba: "Meghan Markle si printul Harry divorteaza" Simone Simmons, clarvăzătoarea prințesei Diana, a marturisit ca Meghan Markle si printul Harry nu vor avea o casnicie de lunga durata si ca se vor desparti in maximum trei ani. Clarvazatoarea spune ca familia lui Meghan va fi de vina pentru divortul celor doi. Desi acestia se iubesc

Brigitte Sfat, din nou mamica! Brigitte Sfat uimeste din nou! Fosta sotie a lui Ilie Nastase se pregateste sa devina mamica. Vedeta are o relatie serioasa, este indragostita pana peste cap si doreste sa puna bazele unei familii alaturi de noul iubit. Brigitte si Cornel Oana, un IT-ist in varsta de 34 de ani din Targoviste, au o