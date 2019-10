Claudia Olariu si Dumitru Stroie - un cuplu si pe scena, si in viata reala!

„Acest duet am hotărât să îl facem chiar după ce ne-am logodit. Desi avem în lucru alte 4 duete, creații proprii, ca urmare a cererii în căsătorie, a luat naștere acest cântec, fiind si primul pe care am decis să îl lansăm, întrucat reprezintă ceea ce noi trăim în prezent”, spune Claudia.Videoclipul a fost filmat de către un prieten apropiat, pasionat de fotografie și video, regia fiind semnata de catre cei doi artisti.„Noi doi, cu ajutorul videografului am pus cap la cap ideile care au dus la realizarea videoclipului. Filmarile au avut loc in munții Jinarilor și prin peisajul Comunei Jina. Am filmat sus pe munte, unde au părinți mei au o coliba și cu bunicul meu si mai sus, la Crint in Valcele, pe Guga Mica si pe Guga Mare. În spate se vad munții Cindrel, Mocirle, Pogoana, Duș, Magura.”, povesteste artista.Filmarile au durat aproape 4 zile, timp în care au avut parte de multe peripetii - i-a prins ploaia, au rămas suspendați cu microbuzul pe coclauri, drumurile către munte fiind noroite, cu șanțuri adanci. Au găsit și un cățel pe unul dintre aceste drumuri si l-au luat cu ei la filmări, după care l-au luat acasa.În ceea ce ii privește, putem spune că li se potrivește zicala “văzut, plăcut, luat acasă”. “Dumnezeu ne-a adus împreună”, asta este cert, pentru ca noi ne-am cunoscut la manastire si, la nici două luni de relație, Dumitru mi-a pus marea întrebare, dăcă vreau să fiu soția lui.Asta se întâmpla pe data de 12 iulie, când toți creștinii sărbătoresc Sfânta Fecioară Maria Prodromița.Cu ajutorul părintelui Modest, de la Mănăstirea Găbud, care se afla la Oașa in acea zi, conform unui scenariu bine pus la punct de catre Dumitru, am primit un superb inel cu diamante, un buchet cu 135 de trandafiri și o icoană cu Sfânta Fecioară Prodromița. Printre lacrimi, am spus DA, am primit binecuvântarea Sfinților Părinți și, câteva minute mai târziu, am aflat că Dumitru găsise și sală, pe 27 octombrie anul acesta.”, adauga Claudia, vizibil emotionata.Născută în Cisnădie, județul Sibiu, are 26 ani si este studentă în anul II la Facultatea de Muzică din Târgu Mureș, specializarea pedagogie muzicală, dupa ce a absolvit și studiile de licență și master ale Facultății de Științe Economice din Sibiu, specializarea finanțe – bănci. Pe drumul cântecului a pornit destul de târziu, la vârsta de 18 ani, chiar daca talentul i-a fost descoperit la vârsta de 14 ani, la ora de muzica. „Deși fusesem apreciată cu note de 10, care nu mai incapeau in catalog, drumul meu în muzică nu avea să înceapă în Scoala Generala, ci de abia când am ajuns la liceu, în clasa a X-a, cand domnul profesor de socio-umane, a întrebat dacă printre noi sunt colegi talentați, care știu să cânte muzică populară.Dumnealui era și încă este mare iubitor de folclor și de cântece păstorești din zona Sibiului, îi place să cânte la fluier și iubește cântecul. Atunci am cantat o doină, iar dumnealui, impresionat și convins că eu cânt de mult timp, s-a preocupat de soarta mea artistica. Două luni mai târziu, aveam să particip la unul dintre cele mai mari festivaluri concurs de gen din țară, “Vară, vară primăvară” de la Sibiu.Aveam 18 ani pe atunci. Ulterior m-am înscris și la Școala Populară de Arte și Meserii “IlieMicu” din Sibiu. Talentul muzical l-am moștenit de la mama mea, care are un glas deosebit, și îmi spunea că mai cânta la nunțile din sat, dar și de la tatăl meu care a studiat acordeonul timp de doi ani.”, povesteste artista.De atunci , Claudia a participat și la alte festivaluri, unde a reușit să obțina foarte multe premii, printre care Premiul pentru interpretare și ținută scenică – Festivalul“Maria Tănase” din Craiova, Trofeul Festivalului Internațional “Cântecele Neamului” din Suceava, Trofeul Festivalului Național “Tita Bărbulescu” din Topoloveni, Trofeul Festivalului “Florile Oltului” din Avrig, și multe altele.​Născut în Jina, o comună din marginimea Sibiului, are 28 de ani si este pasionat de tot ceea ce înseamnă tradiție și obiceiuri, cântec păstoresc, port popular și retete tradiționale. În prezent face parte și din Ansamblul Jidvei România, în care a intrat in urma cu 3 ani, datorită maestrului dirijor Stelian Stoica. „Deși îmi plăcea de mic să cânt, n-am avut posibilitatea să mă apuc de cursuri de muzică, deoarece părinții mei, desi munceau foarte mult, nu aveau suficienți bani pentru a-mi plăti și mie orele de muzică. Cu toate acestea, am primit ajutor de la bunicul meu. El era unul din cei mai buni fluierași ai locului (Jina), iar el m-a învățat să cânt la fluier. Cântam apoi și cu fluierul și cu glasul.La 19 ani, dupa ce trei ani am lucrat ca bucatar, am plecat la București ca vânzător la un magazin al unchiului meu, de produse tradiționale. Aici am stat de la 19 până la 23 de ani.Asa am ajuns la o profesoară de canto, doamna Steluța Pop, o interpretă valoroasă, nepoată a doamnei Lucreția Ciobanu, interpretă recunoscută în zona Sibiului și nu numai. M-am înscris la Școala Populară de Arte și Meserii “Ilie Micu” din Sibiu”, declara artistul.​Dumitru Stroie a participat și la o serie de festivaluri concurs de gen din țară, unde a reușit să obțina și câteva premii, după care a început să lucreze la propriile cântece, pentru a-si crea un repertoriu personal. ​​