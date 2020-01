Cocktail de medicamente gasit in stomacul Cristinei Topescu

Rezultatele necropisiei arata ca in stomacul jurnalistei a fost prezent un cocktail de medicamente puternice, un analgezi si un antidepresiv. Inima Cristinei Topescu va fi pastrata 5 zile intr-o solutie de curatare pentru ca ulterior legistii sa faca investigatii daca intr-adevar Cristina Topescu a suferit un infarct in timpul somnului.În raportul preliminar legiștii au stabilit că jurnalista Cristina Ţopescu a murit în jurul Anului Nou. Trupul Cristinei Topescu va fi incinerat joi la Crematoriul Uman, in prezenta unui preot.