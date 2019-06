Connect-R, declaratie de dragoste surprinzatoare pentru Misha

Invitat in cadrul unei emisiuni TV, artistul a surprins pe toata lumea cu o declaratie de dragoste pe care i-a facut-o fostei sale sotii, Misha."Nu cred că mi-am ratat căsnicia. Ceea ce nu se vede, ce nu se știe este că eu nu cred că mi-am ratat căsnicia. Cred că eu și Mihaela nu am avut timp să creștem împreună, totul a fost pe repede înainte, a fost din dragoste, încă mai e dragoste și cred că va mai fi. Mai devreme am vorbit cu ea. E subiectul meu sensibil, e femeia pe care o iubesc cel mai mult. Avem vacanțe împreună, încă mai avem planuri împreună. Știi cum,timpul înapoi nu poți să-l mai dai, dar prezentul îți oferă șansa să faci totul cum trebuie", a declarat Connect-R.Connect-R şi Misha erau deja separaţi, iar pe 14 august 2018 a venit şi confirmarea oficială. Anunţul a fost făcut de Connect-R pe contului lui de Instagram."Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. Sunt aproape doi ani de la divorţ, doi ani de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viață merge mai departe pentru fiecare dintre noi ! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări, mulțumim anticipat", a notat cântăreţul.