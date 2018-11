Connect-R si Misha, intelegere secreta inainte de divort. Ce si-au promis inainte de despartire

Satul de speculatiile care se tot faceau, Connect-R a decis la sfarsitul verii sa anunte public ca a divortat. Inainte de a lua aceasta hotarare, Misha si Connect-R au discutat si negociat indelung. In urma unei discutii foarte serioase, au decis sa se desparta, dar sa nu vorbeasca public niciodata despre aceasta separare.Au convenit împreună, pentru binele micuței, două lucruri: să nu se afișeze în public cu noi cuceriri și să nu se vorbească de rău în interviurile acordate în presă. Așa se explică aparițiile lor extrem de cuminți și tăcerea amândurora pe tema despărțirii.Connect-R este cel care-și întreține în continuare familia și are grijă ca Mayei să nu-i lipsească nimic. Apropiații spun că artistul încă ar suferi din pricina divorțului. Se pare că nu el ar fi pus problema separării, ci Misha, din pricina deselor neînțelegeri în cuplu. Connect-R și-ar mai fi dorit un copil, tot cu Misha, iar visul lui s-a spulberat, odată cu despărțirea de frumoasa cântăreață.

Articole recomandate

