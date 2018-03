Copiii Israelei au lasat-o singura si dupa moarte! Femeia zace singura la morga

Deşi are doi copii, Hillal şi Ianiv, care-i vor moşteni întreaga avere, ei nici macar nu au venit in Romaniasă ridice trupul neînsufleţit, care se află de patru zile la morgă, adică de vineri. Ei au apelat la serviciile avocatei, dar şi la ambasada Israelului pentru procedura necesară repatrierii: eliberarea paşaportului funerar, formă care să asigure un sicriu conform normelor internaţionale în vigoare. “Ambasada şi o firmă specializată în servicii funerare se ocupă de formalităţi. Familia din Israel a făcut tot ce i-a stat în putinţă. Copiii nu au putut să vină, fiica Israelei are 3 copii mici, abia s-au ocupat de toate aceste acte. Cred că în seara aceasta (n.r. marţi) trupul va pleca spre Israel”, a declarat pentru Click! Rodica Bucur, avocata care a reprezentat-o pe Israela Vodovoz. Toate costurile acestor proceduri, inclusiv transportul, se ridică la circa 6.000 de euro.