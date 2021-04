Corina Caragea, despre peripetiile sale in calatorii: "In Japonia nu am stiut sa folosesc toaleta. A trebuit sa caut pe Google"

In calatoriile sale a avut parte si de multe aventuri. Recent, prezentatoarea TV a povestit cateva dintre peripetiile sale. In Japonia a avut cele mai multe socuri!”În Japonia am simţit cel mai tare acest şoc cultural. Totul era altfel, de la faptul că nu ne strângem de mână când ne întâlnim, nu ne pupăm, a trebuit să mă descalţ la intrarea în clădirea hotelului, să caut pe Google cum se foloseşte toaleta, căci nu înţelegeam nimic din toate acele butoane de lângă capacul de wc, m-am repezit să intru în metrou, deşi acolo se aşteaptă frumos la coadă.Într-un metrou din Dubai eram singura femeie între zeci de bărbaţi şi nu e tot… eram în tricou şi pantaloni scurţi. Se uitau tare ciudat la mine şi habar nu aveam de ce. Pe lângă ţinuta total neadecvată, intrasem într-un vagon de… bărbaţi. Femeile au vagonul lor separat. Sau altădată m-am trezit că am intrat într-un vagon cu mochetă pe jos, canapele, eram la un vagon VIP fără să am bilet pentru asta.La fel am păţit şi în Japonia, am îngheţat când a venit naşul, dar el doar a făcut o plecăciune, nu ne-a cerut biletele, asta făcea la fiecare călător că a ales să călătorească cu ei. Metroul e privat în Tokyo.În Israel am nimerit de Sabath, fără să ştiu şi am plătit dublu la taxi, am murit de foame căci totul era închis, chiar şi la hotel mi s-a refuzat o cafea pentru că nimeni nu voia să apese butonul espressorului în ziua de sărbătoare”, a povestit, amuzata, Corina Caragea.