Corina Chiriac, in carje!

Artista este nevoita acum sa se deplaseze ca ajutorul carjelor sau al unui cadru.La doar o zi dupa ce a ajuns la spital, Corina Chiriac a fost prezenta la filmarile emisiunii pe care ea o prezinta la National TV. “E neplacut. Sunt pierderi, frustrari, trebuie anulate concerte. Eu sunt mai distrata, car valize, ud flori, ma mir ca nu mi-am spart capul pana acum. Eu cred ca inca mai am 16 ani si mai am inca 200 de ani de trait. Ma descurc cu un cadru. Am piciorul intr-o fasa elastica, pe care seara o scot. Cu spalatul e mai greu...Mi-am adus aminte de vremurile in care ma spalam cu cana. in cateva saptamani ma refac. Primul lucru care i se intampla cuiva intr-o astfel de situatie este sa cada in depresie si fix acest lucru nu trebuie sa se intample. Port balerinii mei de condus pana in provincie, care sunt comozi”, a povestit cantareata.