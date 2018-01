Corina Danila, de la 70 de kilograme la 50. Cum a reusit sa slabeasca

Corina Danila ajunsese sa cantareasca 70 de kilograme, iar medicii i-au spus ca trebuie sa scape cat mai repede de kilogramele in plus, deoarece avea mari dureri de spate.Alimentatia ei este bazata pe multe legume, fructe si carne doar fiarta, la gratar sau la cuptor. Vedeta are mai multe mese pe zi, insa mananca putin si isi cantareste portiile, conform unor surse din anturajul ei. “Corina avea 70 si ceva de kilograme si acum are 50 si ceva. Se tine de regim, practic si-a schimbat stilul alimentar. Si-a facut un regim pe care-l va urma de acum incolo. La nutritionist merge doar la consultatii si nu la fel de des ca in primele luni cand s-a apucat de slabit. Important este ca se simte bine si nici dureri de spate nu mai are”, sustin surse din anturajul vedetei, citate de kfetele.ro.