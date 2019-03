Cornelia Catanga a ajuns o umbra. Este de nerecunoscut dupa ce a slabit 27 de kilograme

Este total schimbata si foarte slaba. Pare o umbra de om. In cateva luni, cantareata a slabit 27 de kilograme. Cornelia Catanga nu a tinut o dieta, ci pur si simplu se topeste de dor dupa unicul sau fiu, Alexandru, in varsta de 24 de ani, care a ales sa se stabileasca in America, alaturi de viitoarea sa sotie. In acest moment, artista cantareste 53 de kilograme.“Am slăbit 27 de kilograme în doar cinci luni, din luna decembrie. Nu am ţinut nici o dietă anume, totul este din cauza stresului şi a supărării că fiul meu a plecat o lună şi jumătate în America, la viitoarea lui soţie. I-am zis că dacă nu se întoarce în timpul ăsta o să mă găsească moartă”, a declarat Cornelia Catanga pentru Click!Vedeta a mai povestit şi despre nunta fiului său, care va avea loc peste câteva luni, dar şi despre viitoarea noră, Alina, o tânără născută şi crescută în America: “O să vină şi ziua când o să se însoare. O să îmi fac rochia de soacră mare la atelierul designerului Sonia Trifan. Îmi doresc o ţinută cât mai simplă. Vreau să arăt bine aşa că nu sunt zgârcită când vine vorba despre bani, sunt dispusă să dau chiar şi 1.500-2.000 de euro. De viitoarea mea noră sunt tare mulţumită, este un copil tare cuminte, ştie să facă şi sarmale. O să facem două nunţi, una în România şi una în Las Vegas. În ţară o să fie o nuntă cu 250-300 de persoane, iar în Las Vegas o să fie una mai restrânsă, de 350 de persoane”.