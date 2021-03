Cornelia Catanga a murit: "Nu credea in Covid, a stat acasa si a luat ivermectina"

"Din păcate, Cornelia Catanga s-a prăpădit. Sunt împietrită, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a răpus-o, acum o oră, la Spitalul Universitar din Capitală. Dumnezeu să o ierte!", a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook vineri dimineaţa, în jurul orei 6,00.Jurnalista a povestit că Aurel Pădureanu, soţul Corneliei Catanga, a sunat-o imediat după deces.„M-a sunat plângând, că a murit Cornelia. Nu mi-a venit să cred. Cu greu s-a liniştit şi abia am putut să înţeleg ce s-a înţâmplat. Mi-a povestit că îi era rău,că nu mai putea să respire şi au chemat ambulanţa. La Spital i s-a făcut t testul COVID, iar acesta a ieşit pozitiv. Medicii au vrut să o intubeze, dar Cornelia a făcut stop cardiorespirator. Nu a rezistat“, a declarat pentru Antena 3. Jurnalista a mai afirmat că soţul Corneliei Catanga nu credea în COVID. „Din păcate, Cornelia a stat acasă şi a luat şi ivermectină, din câte am înţeles. Nea Aurel spunea că el nu crede în această boală, că nu crede în Covid. Mereu eu îi spuneam să nu mai gândească aşa...Este cumplit ce s-a întâmplat", a mai spus jurnalista pentru Antena 3.In 2019, artista a suferit un infarct si a fost internata la Spitalul Floreasca. Atunci a slabit 27 de kilograme in doar cateva luni, deoarece suferea ca fiul sau se mutase in America. Aurel Pădureanu a mai povestit că soţia sa fusese diagnosticată şi cu retinopatie pigmentară evolutivă.