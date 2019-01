Cosmin Selesi, transportat de urgenta la spital

Realizatorul TV se afla pe partie si a suferit un accident in urma caruia s-a ales cu mana stanga fracturata.”Mă aflam pe pârtia de schi, alături de Tudor (fiul său- n. red.). Am evitat un copil și am căzut pe mâna stângă. Imediat, am fost transportat de echipajul de salvamontiști la spital, unde am primit îngrijirile medicale de specialitate. Acum câteva zile m-am întors în țară. Și sunt bine„, a povestit vedeta în vârstă de 41 de ani.”Sunt pe mâinile unui medic foarte bun, aici, în țară. Am în continuare dureri, dar mă refac. Mă bucur că am scăpat de operație”, a mai declarat el, specificând că va sta cu mâna imobilizată timp de o lună și jumătate.Și anul trecut, vedeta a suferit un accident, de această dată de mașină. Atunci, încercând să evite ciocnirea cu o altă mașină, a tras prea mult de volan și a ajuns în șanț.