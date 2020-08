Creatoarea de moda Ingrid Vlasov si fiica sa in varsta de 16 ani au COVID

Creatoarea de moda Ingrid Vlasov si fiica ei in varsta de 16 ani sunt infectate cu COVID-19. Cele doua se afla internate in spital. Mama creatoarei de moda a murit in urma cu cateva zile, in urma infectiei cu coronavirus, iar tatal designerului se afla internat in spital.Noell a postat un mesaj pe Instagram în care anunta ca are Covid si ii indeamna pe oameni sa poarte masca pentru a se proteja pe ei, dar si pe cei din jur, mai ales pe cei vulnerabili.,” a scris Noelle pe contul personal de Instagram.Adolescenta a dezvaluit si care au fost primele simptome de Covid pe care le-a avut.,” a scris Noell.Mama creatoarei Ingrid Vlasov, medic de profesie, si-a pierdut viata pe data de 22 august, dupa o saptamana de lupta cu noul coronavirus. Viviana Vlasov (72 de ani) era internata la Sptitalul de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva” din Iasi.Si tatal lui Ingrig Vlasov, avocatul Mihai Vlasov a fost depistat pozitiv cu coronavirus si se afla internat in spital, starea sa de sanatate fiind una stabila. Medicii au precizat ca fostul presedinte al Camarei de Comert a Romanei sufera de o forma medie a bolii.