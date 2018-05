Creatoarea Sonia Trifan - dubla premiera profesionala la Festivalul de Moda de la Craiova

Dupa o lunga perioada in care a activat doar in domeniul hainelor pentru femei, frumoasa creatoare isi extinde talentul in zona mai putin exploatata in tara nostra a modei masculine. La Festivalul de Moda de la Craiova, ce va avea loc pe 5 mai, in parcul Electroputere, Sonia Trifan va expune pentru prima data o mostra din prima colectie de costume barbatesti pe care o pregateste pentru acest sezon:“M-am decis sa pregatesc o colectie de costume barbatesti in primul rand pentru a completa viziunea mea despre cuplu - Ea si El in tinute complete pentru evenimente de neuitat, tinute care se completeaza reciproc prin fuziune de culori si texturi. Pregatind tinutele mele si ale sotului meu, am realizat ca pot crea tinute perfecte pentru orice cuplu care isi doreste sa gaseasca intr-un singur loc ambele tinute. De aici, am pornit acest vis, devenit astazi realitate. Pe langa aceasta premiera, am pregatit o super colectie de rochii de seara glam, rochii dedicate special doamnelor care isi doresc sa fie senzuale, stralucitoare si invaluite in mister prin rochia pe care o poarta.Aceasta colectie intruneste tot ce ne dorim noi, femeile, sa purtam. Toate rochiile din aceasta colectie sunt unicat, materiale aduse din Orient, accesorizate manual. Stralucire, cristale, paiete…intr-un cuvant Glam, totul pe scena festivalului de moda Miss Royal Models, editia a XIII-a, de la Craiova. Si tot pentru prima data in cariera mea, voi expune varful de lance al colectiei pentru rochii de mireasa, la care lucrez de luni bune si care, sunt sigura, ca va fi o surpriza extreme de placuta pentru toate fetele care se pregatesc pentru cel mai important eveniment din viata lor. Este o placere si o bucurie pentru mine sa fiu pentru a treia oara pe scena festivalului de la Craiova, unde am foarte multe cliente si prieteni. Vreau sa-i felicit pe organizatorii acestui festival, pentru tot ceea ce fac an de an, in numele modei romanesti”, spune Sonia.