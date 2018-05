Cristi Borcea este banuit ca ar mai fi lasat o tanara insarcinata

De aceasta data este vorba despre iubita fostului director al Spitalului Malaxa, Florin-Adrian Secureanu.Catalin Tolontan a fost cel care a scos la iveala triunghiul amoros. Acesta sustine ca in 2017, Secureanu i-a cerut iubitei sale, Eugenia Chiriac, cunoscuta si ca 'vrabi', sa imprumute bani de la Borcea. Insa, intre tanara si Cristian Borcea s-a aprins o adevarata idila.Ce l-a infuriat cel mai tare pe Secureanu, a fost faptul ca tanara a ramas insarcinata. Acesta era sigur ca tatal copilului este Cristi Borcea, insa s-a dovedit a fi un om de incredere al lui Borcea. Totul a fost facut public de catre Catalin Tolontan pe blogul sau: "Du-te sa iei niste bani cu imprumut de la Borcea!", i-a spus Secureanu iubitei lui, Eugenia Chiriac. Fostul manager de la Spitalul "Malaxa" era in arest, in primavara lui 2017. Vorbeste la telefon cu Cristi Borcea, si el aflat in inchisoare.Borcea da dispozitii, prin intermediari, ca imprumutul sa ajunga la Vrabi. Dar, in intalnirea care are loc chiar in locuinta dinamovistului, intre Vrabi si unul dintre oamenii de incredere ai lui Borcea se tese rapid o poveste pasionala. Tipul este de varsta ei. Arata bine, ca un rezident in sala de forta, si, nu in ultimul rand, e solvabil, caci are cateva apartamente de inchiriat.", potrivit cancan.ro.