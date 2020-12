Cristi Borcea, infectat cu noul coronavirus. Care este starea omului de afaceri

Omul de afaceri a dezmintit aceasta informatie si a declarat ca este acasa, asimptomatic.„Sunt asimptomatic, dar totuși cu coronavirus. Oricât m-am păzit, m-a lovit. Am făcut un test, sunt pozitiv. Și eu, și fiul meu cel mare, Patrick, stăm separat de ceilalți. Fetele sunt in regulă, au ieșit negativ la teste. Până acum. Și eu am făcut la teste de când a început pandemia, cu zecile. Acum, să văd ce va urma. Nu merg la spital, sunt acasă. Nu voi uita niciodată 2020″, a declarat Borcea pentru sursa citată.