Cristi Borcea, primele declaratii despre nunta: "Valentina este femeia vietii mele"

Valentina a stat in permanenta lipita de omul de afaceri si radia de fericire. Cristi Borcea la randul sau era foarte fericit si a marturisit ca Valentina este femeia vietii sale si ca in sfarsit si-a gasit jumatatea."In ceea ce priveşte nunta, nu vreau să vorbesc, însă o să vă anunţăm când vom face acest pas. Am trecut prin momente grele, însă am avut parte de multă iubire. Nu se poate iubire fără sacrificiu. Pentru mine, Valentina este femeia visurilor mele, în viaţă ţi se întâmplă sau nu să-ţi găseşti jumătatea, însă, în sfârşit, după atâtea căutări, mi-am găsit jumătatea", a declarat Cristi Borcea intr-un interviu pentru Click.ro.