Cristian Boureanu se casatoreste cu Laura Dinca. Cand va fi nunta

Perioada grea prin care a trecut dupa ce a fost arestat l-a convins ca Laura este sufletul sau pereche. Aceasta a fost alaturi de el in fiecare clipa si a facut totul pentru fostul deputat.Potrivit apropiatilor, Boureanu a cerut-o in casatorie pe Laura, iar in luna iulie a anului viitor va avea loc nunta.Mai mult, cei doi s-au gandit si la posibilitatea de a avea un copil., a declarat un apropiat pentru wowbiz.ro.