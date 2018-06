Cristian Mitrea, pentru prima oara la ziua fiului sau

Andreea Mantea si Cristian Mitrea au decis sa revina la sentimente mai bune si sa isi creasca impreuna fiul.La sfarsitul lunii mai, Cristian Mitrea a participat pentru prima oara la ziua fiului sau."Au trecut trei ani de când am cunoscut adevărata fericire. Atunci când ziceam că sunt fericită, simțeam niște lucruri înăuntrul meu, dar de când a venit David în viața mea, de când am fost binecuvântată și mi s-a permis să-l am, iată că simt altfel și pot să spun că sunt cu adevărat fericită. (...) Am învățat foarte multe lucruri de la el, mi-a schimbat viața total, este o minune în viața mea", a povestit Andreea pentru colegii de la emisiunea "Wowbiz"."E ziua lui și mi se pare normal să fie. Au o relație normală, se înțeleg foarte bine, iar asta nu poate decât să mă bucure", a spus vedeta Kanal D despre prezența lui Cristi Mitrea la petrecere."Sunt emoționat. E ziua copilului meu și e prima dată când o petrecem împreună. Îmi doresc să rămână pe primul plan. Cel mai important este David, creșterea lui, relația pe care am dezvoltat-o cu Andreea pentru a-l putea crește împreună. Sunt mândru de el, de cum a crescut, încercăm să avem o legătură cât mai frumoasă, să o închegăm. Este un băiat foarte inteligent, cu o personalitate foarte puternică, sper să fie la fel de isteț ca mama și tatăl lui și să aleagă o viață liniștită. De la mine cred că a luat un pic din nebunie, cred că va fi o persoană care se va descurca în orice situație, e foarte încăpățânat ca mine. Și frumusețea. Și de la mamă, da. E foarte atașat și o iubește mult pe mama lui. Când suntem împreună, se schimbă rolurile și e mai călduros față de mine. Ne distrăm, mergem în parc, la expoziții de câini, la prieteni, la piscină", a povestit și Cristian Mitrea.

