Cristina Cioran, parasita de iubit chiar inainte de nunta. Erau impreuna de 10 ani

"Nu mai sunt în acea relație, ne-am despărțit. Nu mai suntem împreună', a declarat Cristina Cioran pentru playtech.ro . Cei doi s-au despărțit pe perioada pandemiei, iar această separare a afectat-o destul de mult pe actriță. Anul trecut, în vară, Cristina Cioran și Traian Văduva își făceau planuri de nuntă."Dragostea nu are graniţe, ca atare nu e nevoie de acte. Ne-am cunoscut în Centrul Vechi şi ne-am plăcut, dar nu am vorbit. După câteva zile ne-am revăzut întâmplător şi abia atunci am intrat în vorbă. M-am îndrăgostit de el la prima vedere, de două ori", povestea Cristina Cioran.