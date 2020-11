Cristina Joia, primele declaratii dupa ce a fost batuta intr-un magazin

Inainte de incident, Cristina i-ar fi facut observatie agresoarei ca ar fi parcat ilegal, pe trecerea de pietoni. Nimeni nu a sunat la urgente si nimeni nu i-a acordat primul ajutor. Cristina Joia a trebuit sa sune singura la 112 pentru ajutor. Cristina Joia a fost transportata, plina de sange si aproape lesinata, la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operata.“Am sunat singura la ambulanta, timp in care un domn a sunat la politie. Am ajuns la spital si am fost operata de urgenta pentru ca aveam piramida nazala sparta. Acum sunt in continuare in spital, iau calmante pentru durere si astept ca medicii sa-mi spuna ca este totul in regula. Inca nu-mi vine sa cred ce mi s-a intamplat, dar mi-am mai revenit din soc”, a declarat Cristina Joia pentru protv.ro “M-am trezit cu un pumn in fata, a fost incredibil de puternica, pe moment nu mi-am dat seama ca avea ceva ascutit la mana si am cazut. Mi-a tasnit foarte mult sange, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit, mi-era foarte rau deja. M-am indreptat catre magazin si o vad pe aceasta femeie care iese din magazin si se indreapta catre masina, si am intrebat-o daca e masina ei si mi-a raspuns intr-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce ca ce ma intereseza pe mine. Am intrat in magazin si am lasat-o injurand. M-am apucat sa fac cumparaturi, puneam banane, eram cu spatele si cand m-am intors m-am trezit cu un pumn in fata”, a declarat Cristina Joia pentru protv.ro.Ajunsa la Spitalul Bagdasar Arseni, a fost operata de urgenta, deoarece avea piramida nazala sparta. ″Am o taietura, deci de aici asa, dar este sparta piramida nazala, si-a trebuit sa ma opereze de urgenta pentru ca in cateva ore s-ar fi necrozat tesuturile”, a declarat Cristina Joia. Suspecta a fost deja identificata de politisti care nu ii pot cere deocamdata socoteala si nici sa o acuze de violente. Asta pentru ca asteapta ca victima sa fie externata din spital si sa depuna personal plangerea penala.