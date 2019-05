Cristina Siscanu, criticata dur pentru felul in care si-a imbracat fetita de ziua ei

Micuta a fost imbracata intr-o rochita lunga, de culoare galbena, fara umeri. Din pacate, sotia lui Madalin Ionescu a fost asupru criticata de internauti tinuta cu care a ales sa o imbrace pe fetita sa in varsta de 2 ani."Rochita nu este deloc potrivita varstei fetitei", "Rochita e chiar urata si nu mi se pare ok pentru doi anisori. Pacat", "Mi se pare exagerata. Daca avea niste bretelute sau umerii acoperiti era superba. Nu inteleg de ce incercam sa maturizam bietii copii. Bine ca nu are tocuri cui", "La multi ani, fetita frumoasa! Pacat ca mama ta te-a imbracat in halul asta", "Fereasca Dumnezeu, ce rochie!" "Rochita nu se potriveste deloc! Ii strica frumusetea copilului", au fost cateva din comentariile aparute pe pagina de socializare a Cristinei Siscanu.