Cristina Siscanu, dezvaluire inedita! Cum a fost ceruta in casatorie: "Eram goi"

„Ieșisem de la duș și aveam doar prosop pe cap. Mădălin era gol în dormitor și mă aștepta. A avut și flori și inelul de logodnă. A avut totul, dar nu a apucat să își pună costumul. Am râs datorită sau din cauza ținutelor lipsă. Am spus „da”, după care a urmat o noapte de amor”, a povestit Cristina Șișcanu, în emisiunea Bravo, ai stil!, potrivit Click! Mai mult decât atât, Cristina a dezvăluit și care este secretul relației lor: „Relația noastră de cuplu s-a născut dintr-o dragoste foarte puternică, dintr-o atracție. Eu cred că, atunci când doi oameni se cuplează, singurul lucru pentru care o fac trebuie să fie iubirea și atracția, dar nu e suficient. Dacă e vorba doar de o atracție fizică, și alte lucruri nu se potrivesc, nu cred că poate să dureze în timp. După aceea e important să ai cam aceleași viziuni despre viață ca o relație să țină.Și, foarte important, în nicio zi, în nicio clipă, să nu uiți de celălalt. Sunt foarte multe probleme cotidiene, pe care ți le creează alții, cei din jur, dar nu ai voie să le lași să îți afecteze relația de cuplu. Aici nu trebuie să intervină nici mama, nici soacra, nici copiii, sunteți doar voi”, spunea în urmă cu ceva timp Cristina, pentru OK! Magazine